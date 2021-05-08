Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu - Son Dakika

Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu

08.05.2021 16:17

Koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle devam edilen tam kapanma süreciyle ilgili yeni bir genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı, semt pazarlarının haftada bir gün açılabileceğini belirtmişti. 8 gündür kapalı olan pazar yerlerinin bugün açılması ise marketlerin fiyat oyununu deşifre etti. Marketlerin, pazarların açıldığı gün 12 liralık domatesi 5 liraya, 7 liralık salatayı 2 liraya düşürmesi tepki çekti.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı. Bursa'nın 17 ilçesinde 125 pazarda kurulan tezgahlar doldu taştı. 8 gündür evden çıkmayan sadece marketten alışveriş yapan vatandaşlar da pazarlara akın etti.

Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu

VATANDAŞ FİYATLARDAN YAKINDI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve yetkililer, açılan pazarlarda denetim yaptı. HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların çoğu pazarların açılmasının mutlulukla karşılarken, kimi ise fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu

MARKETLERİN FİYAT OYUNUNA TEPKİ

Pazarlarda yine yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, marketlerin fiyat oyununa tepki gösterdi. Aksu, "Bizler vatandaşlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için en taze ve güzel meyvesinden sebzesine kadar seçerek alıyoruz. Ancak bizim kapalı olduğumuz bu bir haftada marketlerde 12 lira olan domatesi, pazarların açıldığı gün 5 liraya düşürebiliyor. Madem bu domatesi 5 liraya düşürebiliyorsan, niye pazarların kapalı olduğu günde o fiyata indirmiyorsun. Salatalık 6-7 liradan satılırken, bugün 2 liradan nasıl satabiliyorsunuz. Bu marketler halkını hiç düşünmüyor" diye konuştu.

Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu

"2 VEYA 3 GÜN AÇILALIM" TALEBİ

Pazarcının sahtekar konumunun hallerden kaynaklandığını ifade eden Aksu, "Günübirlik açılışlarda hallerde ürünler bir gün önce 3 lirayken, talep arza göre, bir gün sonra 2 katına çıkabiliyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Biz önümüzdeki günlerde eğer pazarlarımız yine bu şekilde açılacak olursa, biz pazarları açmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki hafta açılacak pazarlar, bayramın üçüncü gününe denk geliyor. Kimse bayramda ürün toplamaz, kimse bayramda pazara çıkıp alışveriş yapmaz. Biz bayramdan önce pazarların tekrar açılmasını ancak 2 veya 3 gün olmasını istiyoruz" dedi.

Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu
Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu
Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu
Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu
Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu
Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu
Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu
Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu

Osmangazi, Cumartesi, Mayıs, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarlar bugün yeniden açıldı, marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (18)
  • Gero: Her yeni binanın altına malum 3 marketten biri açılıyor hemen. Başta gariban dostu diye milletin ayağını alıştırdılar, şimdi de öttürüyorlar milleti. Hadi kapatın ceza kesin bu marketleri de görelim. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Sancaktepe Ufuk : Bütün marketler Ultra Lüks olmuş . 55 liralık yağ 80 Lira allah sonumuzu hayır eylesin . Mevye sebze ucuzlar diyoduk ne ucuzlaması hepsi biden gitti bir markete gir 7 lira altı meyve sebze yok .... Bunların acil çözülmesi gerek... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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