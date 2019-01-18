Pazarlar'da Belediye Hizmetlerine Zam Yok

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, 2015 yılından bu güne tadar belediye olarak gelir tarifelerine zam yapmadıklarını söyledi.

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, 2015 yılından bu güne tadar belediye olarak gelir tarifelerine zam yapmadıklarını söyledi.



Konu ile ilgili İHA'ya açıklama yapan Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Enflasyonla Topyekun mücadele çerçevesinde Belediye meclisi oy birliği ile 2019 yılı belediye hizmetlerine zam yapmama kararı verdi. Belediye meclisi olarak, 2015 yılından bu güne tadar belediye gelir tarifelerine zam yapmadık. 2019 yılı içinde vatandaşlarımıza sunduğumu hizmet ve tarife ücretlerinde artış yapmama kararı aldık. Su, iş makineleri, düğün salonu kirası, toplu taşıma ve benzeri hizmetlerde geçtiğimiz yılın ücret tarifesi uygulanacak" dedi.



Enflasyonla Topyekun mücadeleye Pazarlar Belediyesi olarak destek verdiklerini belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Enflasyonla Topyekun mücadele çerçevesinde belediye hizmetlerine zam yapmadık. Gelir kaleminin tamamında eski tarife uygulanacak. Vatandaşı yakından ilgilendiren su tarifesi de yine aynı kaldı. Üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi yaparken vatandaşa verilen hizmetlere zam yaparak değil, tasarruf yaparak ve üreterek yapma gayretindeyiz. Kolayı değil emeği seçen bir belediyecilik örneği gösteriyoruz" diye konuştu.



Başkan Erdoğan, "Belediye olarak bizim asıl amacımız kar etmek değil; vatandaşa hizmet etmektir. Bu çerçevede vatandaşımıza hizmet etmek çerçevesinde 2015 yılından beri belediye hizmetlerine zam yapmadık. Pazarlar, üretken belediyeciliğinin en güzel örneğidir. Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz " diye konuştu. - KÜTAHYA

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