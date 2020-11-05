Pazarlar'da çiftçilere 4 bin 800 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Pazarlar'da çiftçilere 4 bin 800 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı

05.11.2020 09:31
Pazarlar'da çiftçilere 4 bin 800 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 37 çiftçiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdare kaynaklı 4 bin 800 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 37 çiftçiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdare kaynaklı 4 bin 800 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı.

Hayvancılık işletmelerinin en büyük gideri olan kaba yem üretimini artırmak, İlçedeki yem bitkileri üretim desenini geliştirmek amacıyla "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25 İl Özel İdare katkısı ile 600 dekar alana ekilmek üzere 4 bin 800 kilo Macar Fiği Tohumu dağıtımı yapıldı.

Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olarak İlçemiz tarımsal faaliyetlerinin geliştirilmesi, tarım ve hayvancılıkta arzu edilen seviyeye gelebilmesi için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tarım ve Hayvancılığın önünü açacak projelerin üretilmesi gerekmektedir. İlçemizin kalkınmasında en çok paya sahip olan çiftçilerimizdir. Her zaman yanlarında ve destekçileri olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim" dedi.

Macar fiği dağıtım programına Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci, Jandarma Komutanı Erdoğan Hanay, Emniyet Amiri Müjdat Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan ve üreticiler katıldı. - KÜTAHYA

Pazarlar'da çiftçilere 4 bin 800 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı

Mehmet Soylu, Pazarlar, Kütahya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazarlar'da çiftçilere 4 bin 800 kilo Macar Fiğ tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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