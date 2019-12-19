Pazarlar'da enerji nakil hatları yer altına alınıyor - Son Dakika
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Pazarlar'da enerji nakil hatları yer altına alınıyor

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, şehir içi enerji nakil hatlarının yeraltına alınmasına başlandı.

Pazarlar'da enerji nakil hatları yer altına alınıyor, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, şehir içi enerji nakil hatlarının yeraltına alınmasına başlandı.


Önceki yıllarda Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nin tamamı, Turgut Özal ve Atatürk Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki enerji nakil hatlarının yeraltına alınması ve bu hatları besleyen trafo merkezlerinin yenilenmesinin tamamlandığı belirtildi.


Şehir içi enerji nakil hatlarının yeraltına alınması çalışmalarının Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yüklenici firma tarafından yapıldığını belirten Belediye Başkanı Bilal Demirci, "İlçemiz merkez Turgut Özal mahallesinin tamamında, Atatürk ve Adnan Menderes mahallerimizin bir bölümünde, yeni küçük sanayi hattı, ova bölgesi, ekiççe istikameti, Sofular köyümüz olmak üzere elektrik hatları ağırlıklı yeraltı çalışması olmak üzere yenileme çalışmaları devam ediyor. Projenin toplam yaklaşık maliyeti 5 milyon lira olup çalışma bittiğinde altyapıya bağlı elektrik kesintisi ve kablo kirliliği ortadan kalkacaktır. Bu yatırım için Enerji Bakanlığımıza, OEDAŞ Genel Müdürü sayın Fuat Celepçi'ye, OEDAŞ Direktörü sayın Muzaffer Yalçın'a, çalışmaları ile İlimize değer katan OEDAŞ İl Müdürümüz Kamil sayın Uğur Mumcu'ya ve çalışma arkadaşlarına, yatırım ve planlama yöneticisi sayın Ramazan Söyler'e, çalışmaları yakinen takip eden ve özverili şekilde çalışan Pazarlar işletme sorumlusu Hasan Ünal'a, OEDAŞ işletme şefi Mustafa Yigit'e ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Pazarlar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
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