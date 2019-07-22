Son Dakika Haberleri: Pazarlar'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Pazarlar'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

1 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, 2019 yılı Hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 9 kişilik Hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Pazarlar'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, 2019 yılı Hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 9 kişilik Hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek 9 hacı adayı için ilçe Cumhuriyet Meydanında uğurlama töreni düzenlendi. Törende okunan Kur'an-ı Kerim, ilahi ve duanın ardından İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu tarafından hac ibadetinin önemli bir ibadet olduğunun altı çizildi.

Törende konuşan Pazarlar İlçe Müftüsü Hasankahyaoğlu, "Hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hacı adaylarımız bizlerden de kutsal topraklara selam götürmelerini ve bizler içinde dua etmelerini arzu ediyoruz. Allah herkese hacca gitmeyi nasip etsin" dedi.

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları din görevlileri, yakınları ve vatandaşlar tarafından dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. - KÜTAHYA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Pazarlar, Kütahya, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız Bingöl'de mavi ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:17:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazarlar'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]