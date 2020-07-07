Pazarlar'da kaybolan yaşlı kadını jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu.

Sofular köyünde yaşayan ve kayıp olarak bildirilen Hatice Karaduman'ın (73) bulunması için Jandarma Asayiş Timi ve gönüllü vatandaşlarca arama çalışması başlatıldı.

Alzaymır hastası olduğu öğrenilen ve kaybolduktan 2 saat sonra jandarma ekiplerince Kayraklı mevkisinde bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.