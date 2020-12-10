Pazarlar'da kömür yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Pazarlar'da kömür yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Pazarlar'da kömür yüklü tır devrildi: 2 yaralı Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pazarlar'da kömür yüklü tır devrildi: 2 yaralı KÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Pazarlar-Kuşu karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Çelik idaresindeki 43 KF 455 plakalı kömür yüklü tır, seyir halindeyken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu devrildi. Kazada, tırın sürücüsü İsmail Çelik ve yanında yolcu olarak bulunan yeğeni Mehmet Çelik yaralandı. Yaralılar, ambulansla Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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