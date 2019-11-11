Son Dakika Haberleri: Pazarlar'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans
Son Dakika Güncel Pazarlar'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans

Pazarlar'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans verildi.

Pazarlar'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans verildi.


Birçok davetlinin ayakta dinlediği konferansa konuşması olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Daire Başkanı Süleyman Sarı katıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Daire Başkanı Süleyman Sarı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Peygamberimizin aile hayatı, ailenin önemi konularını dile getirdi. Sarı, Peygamberimizden ve sahabelerden örnekler vererek Peygamberimiz ve aile yaşantısını anlattı.


Program sonrası Sarı'ya Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu tarafından günün anısına hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Pazarlar, Kütahya, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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