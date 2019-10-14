Pazarlar'da silajlık mısır hasadına başlandı

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde 2 çeşit ürünün denendiği ve alternatif yem bitkisi olarak ekilen silajlık mısır hasadına başlandı.



Pazarlar İlçesinde 4 yüz dekar araziye ekilen silajlık mısır hasadından yaklaşık 3 bin ton ürün elde edildiği bildirildi.



Silajlık mısırın, diğer yem çeşitlerine göre daha besleyici ve daha ucuz olduğunu dile getiren Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal, "Silajlık mısır sulanabilir alanlarda ekiliyor. İlçemizde silajlık mısır için çok uygun alanlar var. Önümüzdeki yıllarda silajlık mısır ekim oranlarının daha da artacağını bekliyoruz. Mısır, bugün dünyada silaj yapımında kullanılan en popüler bitkidir. Bu amaçla ülkemizin Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sulanabilen alanlarda başarı ile yetiştirilen mısır bitkisi, ilçemizin bazı kesimlerinde de yeni yeni ekimine başlanmıştır. Amacımız silajlık mısır ekiminin yaygınlaştırılması yönünde olacaktır. Silaj yapılmadan ekonomik bir hayvancılık düşünülemez. Ayrıca geviş getiren hayvanlar tarafından sevilerek tüketilmesi ve enerjice zengin olmasından dolayı vazgeçilmez bir kaba yem kaynağıdır. Mısır silajı et ve süt sığırları başta olmak üzere koyun ve atlar için önemli bir kaba yem materyalidir. 1 dekardan ortalama 6-10 ton silaj elde edilir. İlçe genelinde ortalama 4 yüz dekar mısır ekildi. Silajlık mısır ekiminin daha da yaygınlaşması için oda olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



Silajın süt sığırlarının önemli besin kaynağı olduğunu ve süt verimini artırdığını söyleyen çiftçi Mustafa Türkal, bu sene 7 dönümlük tarladan yaklaşık 40 ton mısır silajı hasat ettiklerini söyledi. - KÜTAHYA