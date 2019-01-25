Son Dakika Haberleri: Pazarlar'da Sokak Köpeklerine Aşı

Pazarlar'da Sokak Köpeklerine Aşı

52 dakika önce

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde sokak köpekleri çeşitli hastalıklara karşı aşılandı.

Pazarlar'da Sokak Köpeklerine Aşı, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde sokak köpekleri çeşitli hastalıklara karşı aşılandı.

Pazarlar Belediyesi Zabıta Amirliğince yürütülen çalışma kapsamında ilçede başı boş gezen köpeklere, iç, dış parazit, kuduz ve uyuz aşısı yapıldı. Ayrıca 80 tane sokak köpeği kısırlaştırıldı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği mobil kısırlaştırma ünitesinde sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmalarını her yıl tekrarlanacağını ifade eden Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Çalışmaları düzenli ve sistemli biçimde uygulayarak, ilçemizde sahipsiz hayvan sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Denge Veterinerlik Hizmetleri Sanayi Limitet Şirketine ait yakalama ekipleri tarafından çağa uygun yöntemlerle sokaklardan alınan köpekler Veteriner Hekim tarafından muayene ve bakımları sonrasında kısırlaştırma operasyona tabi tutulmakta, daha sonra kulaklarına küpe takılarak kayıt altına alınıp, tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır. Ayrıca Sokak köpeklerine iç, dış parazit, kuduz ve uyuz aşısı yapıldı. Her canlının olduğu gibi sokak köpeklerinin de yaşama hakkı vardır. Bu çerçevede kısırlaştırılması ve aşıları yapılan sokak hayvanları doğal yaşama bırakıldı " dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

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