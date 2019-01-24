Son Dakika Haberleri: Pazarlar'da Tekstil Fabrikası Yeniden İşbaşı Yapıyor

Pazarlar'da Tekstil Fabrikası Yeniden İşbaşı Yapıyor

24 dakika önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 2015 yılında açılan ve 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası iki aylık aradan sonra Şubat ayının başından itibaren yeniden iş başı yapacağı bildirildi.

Pazarlar'da Tekstil Fabrikası Yeniden İşbaşı Yapıyor, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 2015 yılında açılan ve 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası iki aylık aradan sonra Şubat ayının başından itibaren yeniden iş başı yapacağı bildirildi.

Bu konuda açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Repa tekstil'in İlçede Şubat ayının başından itibaren yeniden çalışma hayatına başlayacağını belirtti.

İlçede 3 yıldır faaliyet gösteren Repa Tekstil'in yetkilileri ile görüştüğünü ifade eden Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, " Üretime yaklaşık 2 ay ara veren Repa Tekstil Şubat ayının başından itibaren iş başı yapacaktır. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikamızın açılması için yaptığımız çalışmalar olumlu sonuç verdi. Repa Tekstil yetkililerine İlçemize ve bizlere gösterdik ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Biz belediye olarak bize düşen görev olduğunda insanlarımızın ve işyerimizin arkasında durmaya ve onların önlerini açmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz insanların mutluluğunu ve huzurunu önemsiyoruz. Üretken Belediyeciliğin en güzel örneği Pazarlar'dır" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:33 Kaynak: İHA

Ekonomi
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