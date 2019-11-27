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Son Dakika 3. Sayfa Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Orhanlar köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Orhanlar köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şükrü Aydoğan (73) yönetimindeki 43 ET 630 plakalı traktör, yoldan çıkarak devrildi.


Kazada, traktör sürücüsü Şükrü Aydoğan yaralandı.


Aydoğan, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Pazarlar, Aydoğan, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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