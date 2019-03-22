Son Dakika Haberleri: Pazarlar'da Ücretsiz 3 Bin Fidan Dağıtıldı

Pazarlar'da Ücretsiz 3 Bin Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Kütahya Simav Orman İşletme Müdürlüğü,Simav Orman İsletme Şefliği Orman Haftası münasebetiyle Pazarlar İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 3 bin adet fidan dağıttı.

Pazarlar'da Ücretsiz 3 Bin Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Kütahya Simav Orman İşletme Müdürlüğü,Simav Orman İsletme Şefliği Orman Haftası münasebetiyle Pazarlar İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 3 bin adet fidan dağıttı.

Araç üzerinde getirilen bin adet sedir, bin adet badem ve bin adet ceviz olmak üzere toplam 3 bin adet ağaç fidanı görevlilerce vatandaşlara dağıtıldı.

Simav Orman İşletmesi Merkez Şefi Gülnur Saba Ertuğrul, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde dağıtılan fidanların etrafı ormanlarla kaplı olan Pazarlar'ın orman varlığına önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Vatandaşların fidan dağıtımına olan ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Simav Orman İşletmesi Merkez Şefi Gülnur Saba Ertuğrul" Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pazarlar İlçesinde bin adet sedir, bin adet badem ve bin adet ceviz fidanı dağıttık. Ağaç fidanlarını dağıtarak, hep birlikte yaşadığımız kenti, ülkeyi ve dünyayı yaşanır olmaya devam ettirmek amacıyla birer adım atmış olduk. Vatandaşlarımızın ağaç sevgisini yakından gördüm. Ama daha da önemlisi bu güzel alışkanlığı çocuklarımıza öğretmeliyiz. Çünkü bu güzelliğin devamını onlarla sağlayacağız. Özellikle çocuğunu buraya getirip birlikte fidan alan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm halkımızı gösterdikleri hassasiyetten dolayı kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Pazarlar, Güncel
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