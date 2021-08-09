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Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı - Son Dakika

Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı

09.08.2021 10:20
Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı, System.String[]

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından deneme ekimi yapılan "Hüseyin Bey" buğday çeşidinin hasadı yapıldı.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından deneme ekimi yapılan "Hüseyin Bey" buğday çeşidinin hasadı yapıldı.

Pazarlar İlçesinde deneme ekimi yapılan yerli "Hüseyin Bey" buğday çeşidinden dekarda yaklaşık 700 kilogram verim alındığı bildirildi.

Pazarlar İlçesinde verimli ve üstün kalite özellikleri gösteren yerel çeşitlerin çiftçiye tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ekiminden hasadına kadar takibi yapılan "Hüseyin Bey" buğday çeşidinin hasadı yapıldı.

Deneme buğday ekimi projesi hakkında bilgi veren Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, " Pazarlar İlçemizde verimli ve üstün kalite özellikleri gösteren yerel çeşitlerin çiftçilerimize tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile Pazarlar İlçe tarım Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ekiminden hasadına kadar takibi yapılan "Hüseyin Bey" buğday çeşidinin hasadı yapılmıştır. Yapılan gözlemlerde çeşidin ilçemiz toprak ve iklim şartlarına gayet iyi uyum sağladığı gözlemlenmiştir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen "Hüseyin bey" buğday tohumu, İlçemizde ilk defa Pazarlar Belediye Başkanımız Bilal Demirci tarafından ekimi yapılmıştır" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Meydan, "Yapılan gözlemlerde çeşidin ilçemiz toprak ve iklim şartlarına gayet iyi uyum sağladığı ve veriminin oldukça yüksek olduğu( 700 kg/dekar), mantarı hastalıklara dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. Kardeşlenme gücü oldukça yüksektir. Orta boylu ve sağlam sap yapısına sahiptir. İlçemize, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" diye konuştu.

Deneme amaçlı yerli "Hüseyin Bey" buğday çeşidini arazisine ekim yapan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ise, "Verimli ve üstün kalite özellikleri gösteren yerel çeşitlerin çiftçilerimize tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı İlçemiz Tarım ve Orman müdürlüğü teknik personeli tarafından İlçemiz ova harmanı mevkiindeki 3 bin 500 metrekarelik arazimde ekim yapıldı. Ekiminden hasada kadar tüm aşamalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından takibi yapıldı. Hasat sonunda dekarda yaklaşık 700 kilogram verim alındı. Hasat sonundaki sonuca göre " Hüseyin Bey" çeşidi ilçemiz toprak ve iklim şartlarına uyum sağladığını gördük. Projede görev alan İlçemiz Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı
Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı
Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı
Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı
Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı
Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı

Hisarcık, Pazarlar, Buğday, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pazarlar'da yerli buğdayın deneme ekiminden yüksek verim alındı - Son Dakika Ekonomi


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