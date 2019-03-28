Son Dakika Haberleri: Pazarlar, Gönül Belediyeciliği ile Tanışacak"

Pazarlar, Gönül Belediyeciliği ile Tanışacak"

1 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Pazarlar'da 5 yıl aradan sonra halkımızın desteği ile inşallah Pazarlar Belediye Başkanlığı'nı tekrar alacağız" dedi.

Pazarlar, Gönül Belediyeciliği ile Tanışacak
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, " Pazarlar'da 5 yıl aradan sonra halkımızın desteği ile inşallah Pazarlar Belediye Başkanlığı'nı tekrar alacağız" dedi.

AK Parti Pazarlar Belediye Başkan adayı Bilal Demirci ile birlikte ilçede esnafları ziyaret eden Başkan Ali Çetinbaş, "31 Mart gecesi Pazarlar ilçemizde sandıklardan büyük bir zaferle çıkacağız. İlçemizi hak ettiği hizmetlerle, gönül belediyeciliği ile buluşturacağız.Kazanan Pazarlar olacaktır. Biz sizin hizmetkarınız. Hep beraber inşallah bu iş tamam. Pazarlar inşaallah 5 yıl aradan sonra yenide gönül belediyeciliği ile tanışacaktır" ifadelerini kullandı.

Çetinbaş, Bilal Demirci için Pazarlarlılar'dan destek istedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

Kütahya, Ali Çetinbaş, AK Parti, Pazarlar, Politika
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