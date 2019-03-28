Pazarlar, Gönül Belediyeciliği ile Tanışacak"
1 saat önce
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Pazarlar'da 5 yıl aradan sonra halkımızın desteği ile inşallah Pazarlar Belediye Başkanlığı'nı tekrar alacağız" dedi.
AK Parti Kütahya
İl Başkanı Ali Çetinbaş
, " Pazarlar
'da 5 yıl aradan sonra halkımızın desteği ile inşallah Pazarlar Belediye Başkanlığı'nı tekrar alacağız" dedi.
AK Parti Pazarlar Belediye Başkan adayı Bilal Demirci
ile birlikte ilçede esnafları ziyaret eden Başkan Ali Çetinbaş, "31 Mart gecesi Pazarlar ilçemizde sandıklardan büyük bir zaferle çıkacağız. İlçemizi hak ettiği hizmetlerle, gönül belediyeciliği ile buluşturacağız.Kazanan Pazarlar olacaktır. Biz sizin hizmetkarınız. Hep beraber inşallah bu iş tamam. Pazarlar inşaallah 5 yıl aradan sonra yenide gönül belediyeciliği ile tanışacaktır" ifadelerini kullandı.
Çetinbaş, Bilal Demirci için Pazarlarlılar'dan destek istedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:48 Kaynak: İHA
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