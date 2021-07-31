Pazarlar ilçesinde vişne sezonu başladı - Son Dakika

Pazarlar ilçesinde vişne sezonu başladı

Üreticiler, devletten vişne taban fiyatı uygulamasını istiyor

Yıllık 15 bin ton vişne rekoltesinin elde edildiği Pazarlar'da yaklaşık 3 bin aile geçimini vişneden sağlıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde vişne sezonu başladı. İlçede suluk vişne 4 TL ve şokluk vişne ise 4 TL 50 kuruştan satışa sunuldu. Yıllık ortalama 15 bin ton vişnenin üretildiği ve İç Ege'nin meyve ambarı olarak bilenen Pazarlar'da 3 bin aile geçimini vişneden sağlıyor.

Yıllık 15 bin ton vişne rekoltesinin elde edildiği Pazarlar'da yaklaşık 3 bin aile vişneden geçimini sağladığı belirtildi.

Vişne üreticisi Bekir Altıntaş, "İlçemizde ve bölgemizde vişne rekoltesi ve fiyatlardan memnunuz. Devletten vişneye taban fiyat uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Vişne üreticisi Alime Karakaş ise, "İlçemizde vişneleriz bol ve fiyatlarda istediğimiz düzeydedir. Her şeyden memnunuz ama her yıl vişnenin taban fiyatlarının açıklanmasını istiyoruz. Tüm vişne üreticileri olarak vişneden memnunuz. Çünkü çocuklarımızla birlikte topluyoruz ve ekmek paramızı çıkarıyoruz" diye konuştu.

Vişne üreticisi Selime Selçuk ise, "Vişneyi biz üretiyoruz reklamı Afyon vişnesi olarak yapılıyor. Vişne Kütahya'da ve Pazarlar İlçesinde üretilir" şeklinde konuştu.

Vişne sezonunu değerlendiren Pazarlar Ziraat odası Başkanı Kamil Ünal, "İlçemizde 15 bin ton vişnenin üretiliyor. İlçemizde 3 bin aile, bölgemizde yaklaşık 10 bin aile geçimini vişneden sağlıyor. Bu sezon vişne rekoltesi ve vişne fiyatları bizleri ve çiftçimizi memnun ediyor. Fındık, pamuk ve zeytinde uygulanan taban fiyat uygulamasının vişnede de uygulanmasını istiyoruz. Sezonun ülkemize, bölgemize ve çiftçimize hayırlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazarlar vişnesi kalite ve aroması sebebiyle daha dalındayken meyve suyu fabrikaları tarafından satın alınmaya başlıyor.