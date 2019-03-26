Pazarlar Myo'da Ağaçlandırma Çalışmaları

Kütahya'nın Pazarlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Simav Orman işletmesi tarafından temin edilen sedir, ladin, karaçam, sarıcam, defne, ardıç, servi, kurtbağrı ve şimşir fidanı dikerek okullarını güzelleştiriyor.

Kütahya'nın Pazarlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Simav Orman işletmesi tarafından temin edilen sedir, ladin, karaçam, sarıcam, defne, ardıç, servi, kurtbağrı ve şimşir fidanı dikerek okullarını güzelleştiriyor.



Simav Orman işletmesi ve Pazarlar Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa yürüttüğü proje ile kampus alanının etrafı sedir, ladin, karaçam, sarıcam, defne, ardıç, servi, kurtbağrı ve şimşir fidanları ile ağaçlandırıldı. Simav Orman işletmesinden temin edilen fidanlar üniversite öğrencileri tarafından kampus alanının etrafına dikildi.



Üniversite Öğrencilerinin ağaçlandırma çalışmalarına Simav Orman İşletmesi Merkez Şefi Gülnur Saba Ertuğrul ve Orman İşletmesi çalışanları katıldı. Ağaçlandırma çalışmalarına gönüllü katılan Üniversite öğrencileri 70 fidan dikimi yaptılar.



Pazarlar Meslek Yüksekokulu öğrencisi Buket Akçay, "Okulumuzun etrafının ağaçlandırma çalışmalarına arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak katıldık. Dikilen her fidanın geleceğimize yapılan yatırım olarak görüyoruz. Fidanların teminde bizlere yardımcı olan Simav Orman İşletmesi Merkez Şefi Gülnur Saba Ertuğrul'a okulumuz ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim" diye konuştu.



Simav Orman İşletmesi Merkez Şefi Gülnur Saba Ertuğrul ise, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pazarlar Meslek Yüksek Okulunun etrafının ağaçlandırma çalışmaları için Orman işletmesi olarak sedir, ladin, karaçam, sarıcam, defne, ardıç, servi, kurtbağrı ve şimşir fidanı getirdik ve üniversite öğrencileri tarafından kampus alanının etrafına dikildi. Ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecektir" dedi . - KÜTAHYA

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