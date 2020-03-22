Pazarlarda denetim arttı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle Manisa'daki pazarlarda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Pazarcılar Odası tarafından gerçekleştirilen denetimler arttı.



Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nca alınan tedbir kapsamında market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca hijyenik koşullarda satışa sunulmaya başlandı. Eldiven takan pazarcılar, vatandaşların meyve ve sebzeleri elle seçmelerine izin vermedi. Bazı pazarcılar ise ürünleri poşete koydu. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, gıda kontrol görevlileri ile birlikte Laleli ve Alaybey'de kurulan pazarlarda denetim gerçekleştirdi.



Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, hijyenin daha da önemli olduğu günleri yaşadıklarını kaydederek, bundan dolayı gıda hijyenin de çok önemli olduğunu vurguladı. Manisa genelindeki 17 ilçede gıda kontrol personelleriyle birlikte sahada olduklarını ve denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztürk, "Gıda hijyeniyle ilgili çok yoğun denetim faaliyetlerimiz devam ediyor. Pazarlarla ilgili özellikle Pazarcılar Odası başkanımıza teşekkür ediyorum. O da bizimle birlikte sahada denetimlere destek veriyor. Hijyen konusunda hiçbir şekilde taviz vermeden pazarlarımızın da faaliyet göstermesine çalışıyoruz. Pazarcılarımıza en son Ticaret Bakanlığımızın yasayla beraber ürünlerin müşteriler tarafından, tüketiciler tarafından seçilmesi yasaklandı. Bu bulaşmayı engellemek adına yapılan bir önlemdi. Bunu özellikle denetimci arkadaşlarımız belirtiyorlar. Ürünlerin seçilmemesi esnafımızın hijyen şartlarını sağlamış olan pazarcı esnafımız tarafından ürünlerin poşetlenmesi ve bu şekilde tüketiciye verilmesi. Bunun dışında zeytincilerin, peynircilerin hijyen şartlarına uymaları, gerektiği durumlarda maske kullanmaları konusunda da denetimci elemanlarımız sahada" dedi.



Müdürlük bünyesinde 140 kişilik gıda kontrol ekibinin bulunduğunu açıklayan Öztürk, zorunlu olarak idari izne ayrılan personeller haricinde bütün personelin sahada denetimlerini gerçekleştirdiğini belirtti.



Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk nezdinde ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Burada önemli olan vatandaşların sağlığı olduğunu vurgulayan Şener, "Önemli olan bu zor günleri hep birlikte, devletimizle, Tarım İl Müdürlüğümüzle, esnafımızla birlikte aşacağız. Halkımızın seçme konusunda da anlayışla karşılayacağına inancım tamdır. Bakanlığımızın, devletimizin çıkardığı kanun kapsamında geçici bir süreliğine seçme kaldırılmıştır. Bu konuda da vatandaşlarımızın daha duyarlı olacağına inancımız tamdır. Önemli olan halkımızın, toplumumuzun sağlığıdır. Esnafımızda bu konuda duyarlı ve anlayışlıdır. Elinden geldiğince sağlık koşullarını, hijyenik şartları yerine getirmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu. - MANİSA