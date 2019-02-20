Pazarlarda Fiyatlar Düştü, Hareketlilik Başladı

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için kurulan tanzim noktaları, tanzim noktaları bulunmayan Ordu'da da bir nebze etkili oldu.

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için kurulan tanzim noktaları, tanzim noktaları bulunmayan Ordu'da da bir nebze etkili oldu. Fiyatların az da olsa ucuzlamasıyla birlikte pazarlarda hareketlilik arttı.



Hükumet tarafından fiyatları düşürmek için açılan tanzim satış yerleri, vatandaşların ucuz ürünlerle buluşmasını sağladı. Tanzim satış merkezi açılan kent ve bölgelerdeki marketler fiyatları hızla tanzim fiyatlarına çekerken, bazı bölgelerdeki yüksek fiyatlı satışlar da devam ediyor. Tanzim satış noktaları bulunmayan bölgelerdeki fiyatların, bir nebze dahi olsa düşmesi de pazarlardaki hareketliliği arttırıyor.



Vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği tanzim satış sisteminin meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşü etkilemesi, semt pazarlarının da hareketlenmesini sağladı. Pazarcılar, biber, patlıcan ve domates başta olmak üzere bazı sebzelerin fiyatlarının düştüğünü işaret ederken, soğan ve patatesin fiyatının halen yüksek olduğunu aktardılar.



Vatandaşlar ise fiyatların daha da düşüşe geçmesi için, tanzim satış noktalarının Türkiye'nin 81 ilinde kurulmasını talep ettiler. - ORDU

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