Pazarlarda HES kodu uygulaması - Son Dakika

Pazarlarda HES kodu uygulaması

31.12.2020 00:58
Pazarlarda HES kodu uygulaması, System.String[]

Covid-19'la mücadelesini ilk günden beri sürdüren Bağcılar Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmesi için pazar yerlerindeki denetimlerini üst seviyede sürdürüyor.

Covid-19'la mücadelesini ilk günden beri sürdüren Bağcılar Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmesi için pazar yerlerindeki denetimlerini üst seviyede sürdürüyor. Bu amaçla hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta içi kurulan semt pazarlarında her gün Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapılıyor.

Pazar alanlarını dolaşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öncelikle sabahın erken saatlerinde pazarcılar da HES kodu sorgulaması yapıyor. HES kodu bulunmayan pazarcıların tezgah açmasına izin verilmiyor. Ardından da alışveriş için gelen ilçe sakinlerinin HES kodu olup olmadığına bakılıyor. HES kodu olmayanlara uyarıda bulunuyor ve HES kodu alması konusunda yardımcı olunuyor. Görevliler, HES kodu uygulamasının yanı sıra pazarlardaki tezgahları tek tek dolaşarak tezgahların arasındaki mesafeyi, maskelerin doğru takılıp takılmadığını ve hijyenik koşulları kontrol ediliyor.

Bulaş riski yüksek olduğu için pazar alanlarına önem verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında denetimlerimizi arttırdık. Ekiplerimiz hangi semtte pazar kurulacaksa orada pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza HES kodu sorgulamasında bulunuyor. İnşallah kurallara uyarak hem kendimiz hem sevdiklerimiz için güvenli bir ortam oluşturacağız" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, HES kodu, Bağcılar, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pazarlarda HES kodu uygulaması - Son Dakika


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