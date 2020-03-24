Pazarlarda korona virüs önlemi - Son Dakika
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Pazarlarda korona virüs önlemi

6 saat önce

Sultangazi Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında semt pazarlarının girişinde vatandaşın ateş ölçer cihazıyla ateşinin olup olmadığını kontrol etti.

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Sultangazi Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında semt pazarlarının girişinde vatandaşın ateş ölçer cihazıyla ateşinin olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca pazarların girişine el dezenfektanı ve bilgilendirme yazıları da konuldu.


Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının görülmesinin ardından ilçe genelinde geniş çaplı önlem alan Sultangazi Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Salgın fırsatçılarına göz açtırmamak için bazı ürünlerde yapılan artışın önüne geçmek adına fahiş fiyat denetimi yapılırken, bir yandan da insan sağlığıyla oynanmaması adına hijyen denetimi gerçekleştiriliyor. Yoğun olan noktalarda dezenfekte işlemleri sürerken, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temel ihtiyaç gıdaları ve sıcak yemek bırakılıyor.


Ateş ölçerli korona virüs önlemi


Sultangazi Belediyesi, tüm bunların yanında insan sirkülasyonunun yoğun olduğu semt pazarlarında da tedbiri elden bırakmıyor. Önlemler kapsamında, semt pazarı girişlerinde zabıta ekipleri vatandaşları ateş ölçer cihazlarıyla kontrollerini yaptıktan sonra içeri alıyor. Ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.


Pazar girişinde el dezenfektanı


Öte yandan Sultangazi Belediyesi tarafından pazarın girişine vatandaşların elini dezenfekte edebilmeleri için stant kuruldu. El dezenfektan standının hemen yanına ise korona virüs belirtileri ve korunma yollarının olduğu bilgilendirme yazıları konuldu. - İSTANBUL

Sultangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:58 Kaynak: İHA

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