Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi - Son Dakika

Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi

6 saat önce

Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi Ticaret Bakanlığı alınan karar ile pazar tezgahlarında artık 'Seçmece Dönemi' sona erdi.

Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi

KÜTAHYA - Ticaret Bakanlığı alınan karar ile pazar tezgahlarında artık 'Seçmece Dönemi' sona erdi.

Pazarlarda artık ürünlere gerekli koruyucu tedbirleri almış eldiven maske takan esnaf dokunabilecek. Uygulamanın ardından Kütahya merkez pazar yerinde vatandaşa ve esnafa yönelik anons yapıldı. Anonsta 'Ticaret Bakanlığının sebze ve meyve satışlarına yönelik tedbirlerine istinaden pazar yerinde seçerek ürün almak yasaklanmıştır.' denildi.

Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar bu tür tedbirleri desteklediklerini söyledi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, "Ülkemizi ve dünyayı sarmakta olan korona virüs salgınına yönelik olarak oda olarak Ticaret Bakanlığının almış olduğu karar sonrası bizde pazar yerlerimizde artık seçme dönemine son verdik. Halkımız sağlığı açısından önemli bir karar oldu bu. Bizlerde bu tedbirler kapsamında eldiven, maske takma 1 metre kuralına uyarak tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Alınan bu karar sonrası müşterilerimizde olumlu bir şekilde tepki verdi kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız ne istiyorsa gösteriyor bizlerde onların bu isteklerini karşılıyoruz" dedi.

Pazarcı esnafı ise alınan kararın yerinde olduğunu ve toplum sağlığı açısından önemli bir karar olduğunu ifade etti.

Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:46 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu
Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi         
15:17
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?         
14:29
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek         
10:24
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı         
08:23
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 02:41:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pazarlarda 'seçmece dönemi' sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]