Pazarlarda yoğunluk bir kademe daha arttı - Son Dakika

Pazarlarda yoğunluk bir kademe daha arttı

BURSA - Korona Virüs tedbirleri kapsamında önlemler devam ederken daha önce mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı. İnegöl'de semt pazarında yoğunluk bir kademe artığı gözlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 23 il ve Zonguldak illerinde 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Pazartesi günü vatandaşlar normal hayatlarına devam ederken ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarına akın ediyorlar.Daha önce mahalle ve semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.İnegöl'de pazartesi günü kurulan pazar alanında yasağın kaldırılmasıyla pazarda hareketlilik bir üst seviye çıktığı görüldü. Zabıta ekipleri pazar alanına gelen vatandaşlara maske dağıtırken, sık sık alışverişe gelenleri sosyal mesafe konusunda uyardılar.