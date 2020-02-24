Pazarlarspor'dan 6 maçta 6 galibiyet - Son Dakika
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Pazarlarspor'dan 6 maçta 6 galibiyet

6 saat önce

Kütahya Simav-Pazarlar Grubu 2. Amatör'de şampiyonluk parolası ile lige başlayan Pazarlarspor, oynadığı 6 karşılaşmada 6 galibiyet ile topladığı 18 puan ile liderliğini devam ettiriyor.

Pazarlarspor'dan 6 maçta 6 galibiyet, System.String[]

Kütahya Simav- Pazarlar Grubu 2. Amatör'de şampiyonluk parolası ile lige başlayan Pazarlarspor, oynadığı 6 karşılaşmada 6 galibiyet ile topladığı 18 puan ile liderliğini devam ettiriyor.


Simav- Pazarlar Grubu 2. amatör kümede 7. haftaya girilirken Pazarlar Spor 33 gol ile en fazla gol atan takım unvanını da devam ettiriyor.


Pazarlarspor 6. hafta maçında Gölköyspor ile Pazarlar şehir stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmayı 11-0 kazanan Pazarlar Spor liderliğini devam ettirdi. Pazarlar Spor puanını 18'e taşıdı ve firesiz yoluna devam ediyor.


Maç sonunda açıklamalarda bulunan Pazarlar Spor Kulübü Başkanı Yıldırım Tuncel, "Şampiyonluk parolası ile çıktığımız yolda firesiz devam ediyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var. Her maçı final maçı gibi oynuyoruz. Bugün oynan ligin en centilmen iki takımının maçında kazanan biz olduk. Oyuncularımız elinden geleninden fazlasını yaptılar. Tüm oyuncularımıza ve teknik heyete teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız ligin 2. sırasındaki Simav Dağardı Spor maçına hazırlanıyoruz. Final havasında geçecek olan maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Pazarlar, Kütahya, Simav, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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