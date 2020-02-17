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Pazarlarspor, doludizgin

7 saat önce

Kütahya Simav-Pazarlar Grubu 2. Amatör'de şampiyonluk parolası ile lige başlayan Pazarlarspor, oynadığı 5 karşılaşmada 5 galibiyet ile topladığı 15 puan ile liderliğini devam ettiriyor.

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Kütahya Simav- Pazarlar Grubu 2. Amatör'de şampiyonluk parolası ile lige başlayan Pazarlar spor, oynadığı 5 karşılaşmada 5 galibiyet ile topladığı 15 puan ile liderliğini devam ettiriyor.


Simav- Pazarlar grubu 2. amatör kümede 6 haftaya girilirken Pazarlarspor 22 gol ile en fazla gol atan takım unvanını da devam ettiriyor.


Pazarlar Belediye Spor 5. hafta maçında ligin güçlü ekiplerinden Simav İdman Yurdu ile Simav Çitgöl Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 4-3 kazanan Pazarlar spor liderliğini devam ettirdi. Pazarlarspor puanını 15'e taşıdı ve firesiz yoluna devam ediyor.


Maç sonunda açıklamalarda bulunan Pazarlarspor Kulübü Başkanı Yıldırım Tuncel, "Şampiyonluk parolası ile çıktığımız yolda firesiz devam ediyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var. Her maçı final maçı gibi oynuyoruz. Bu gün geriye düştüğümüz maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımız elinden geleninden fazlasını yaptılar. Tüm oyuncularımıza ve teknik heyete teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Simav Gölköy maçına hazırlanıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Pazarlar, Kütahya, Simav, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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