Pazarlık Odalarında Yakalandılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri için aday göstermemesine işaret ederek, "Hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri için aday göstermemesine işaret ederek, "Hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar. Şu anda Meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar" dedi. Resmi Twitter hesabındaki "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" paylaşımının ardından Atakule'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde okuyan bir gencin metro projesiyle ilgili gelişmeleri sorması üzerine Erdoğan, projenin ihale aşamasında olduğunu belirterek, konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye söz verdi. Projenin detaylarını paylaşan Özhaseki, "Kızılay'dan havaalanına kadar olan hat tamamlanmadı, AKM'den Keçiören'e kadar olan hat şu anda çalışıyor. Ancak AKM'den Kızılay'a kadar olan hattın 3 bin 300 metrelik bölümünü Ulaştırma Bakanlığımız ihale ettiler. Şu anda yer altında çalışmalar sürüyor, ben bakan beyle de görüştüm bir yıl içerisinde tamamlıyorlar. Arkasından Keçiören'den havaalanına kadar hattın da tamamlanması gerekiyor, 26.2 kilometre. Sonra da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Çubuk'a ulaşacak olan hattı da tamamladığınızda Kızılay'dan başlayıp Yıldırım Beyazıt Üniversitesine kadar kesintisiz bir hat ve kardeşlerimizin de kolayca ulaşabileceği metro sistemlerine ulaşmış oluyoruz" bilgisini verdi.



"MECLİS LİSTELERİNDEN SIZMA HAREKETİ YAPIYORLAR"



Muhalefet partilerinin HDP gibi terör bağlantılı bir partiyle ittifak yapmasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, HDP'nin PKK'nın siyaset kanadı olduğunu belirtti. HDP'nin zaman zaman siyaset kanadı olmayı dahi hazmedemediğini ifade eden Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "Biz sırtımızı YPG-YPJ-PYD'ye dayıyoruz" sözlerini anımsattı. Aynı şekilde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bölücü terör örgütünün heykelini dikecekleri beyanlarını da hatırlatan Erdoğan, "Bu adamlar şirazesinden çıkmış. Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamız lazım, uyaralım ki bu yanlışın içerisine düşmeyelim. Bir tanesi çıkıyor 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı, yok. Bu ifade 780 bin kilometrekarelik bizim bu vatan topraklarını bölme operasyonudur ve bu ecdada ihanettir. Kürdistan var, Irak'ın kuzeyinde var. Eğer sen Kürdistan'ı çok seviyorsan al yanına da senin gibi düşünenleri beraber defol git Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesinde yaşaya" şeklinde konuştu. Muhalefetin "kimseyle bir pazarlığımız yok" dediklerini söyleyen Erdoğan, "Hepsi pazarlık odalarında yakalandılar, yakalanıyorlar. Şu anda Meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar. Örneğin Ankara'da niye aday göstermediler, İstanbul'da niye aday göstermediler, İzmir'de niye aday göstermediler? Bu oradaki malum ittifak yaptıkları siyasi partilerle onları zayıf düşürmemek için aday göstermeme yoludur" dedi.



"KAHVESİNİ YUDUMLAYARAK TAKİP ETTİ"



15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, o gün saat 23.15'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na indiğini ve FETÖ'cülerin kendisini alarak Bakırköy Belediyesine götürdüklerini, gelişmeleri belediyede kahvesini yudumlayarak takip ettiğini söyledi. FETÖ'cülerin cezaevinde yargılandıklarını aktaran Erdoğan, kaçanları izlediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çözüm süreci olayında biz orada tepe noktadan öte tabanı bütünleştirme hareketi olarak, onlarla değil Dolmabahçe'deki benim çalışma ofisinde bütün bu ülkedeki kanaat önderlerini oraya davet etmek suretiyle oturup yaptık. Bunun içinde ilim adamları vardı, kültür sanat adamları vardı, iş adamları vardı, odaların temsilcileri vardı, onların da temsilcileri vardı. O toplantılarımıza katılanları yaklaşık 100 kişi civarında Güneydoğu, Doğu Anadolu'da çalışmalara gönderdik. Ama bunlar ne yazık ki orada alınan kararlara sadık kalmadılar ve bunu da hemen ilk seçimde filan gösterdikleri gibi dağlardaki gelen emre uymak suretiyle aldığımız kararların tamamen aksine hareket ettiler. Şu andaki zillet ittifakı bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi. İnşallah bu işleri çözeriz, çok daha iyi bir noktaya geliriz, Güneydoğu ve Doğu'da barış bölgeye tamamen hakim olur" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 7 Ağustos Yenikapı mitingine davet ettiklerini, Kılıçdaroğlu'nun son ana kadar gelmediğini, son anda ise gelmeye karar verdiğini anlattı.



"FETÖ'CÜLERİN DERSHANESİ İÇİN BİLEZİĞİNİ SATIYORDU"



Bir başka genç ise 81 ilde üniversitelerin yapıldığını ve gençlere yönelik çeşitli teşviklerin olduğunu belirterek, "Gençlerden beklentiniz nedir?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, 76 olan üniversite sayısının 206'ya çıktığını belirterek, "üniversiteyi gençliğin ayağına götürelim, şehirlerimize götürelim" diye yola çıktıklarını kaydetti. Çocuğunu üniversiteye götürecek veya gönderecek durumda olmayan vatandaşların olduğunu söyleyen Erdoğan, "Zaten üniversiteye hazırlanırken o FETÖ'cülerin malum dershanelerinde ahırından davarını satıyordu, varsa kolundaki bileziklerini satıyordu, çocuklarını üniversiteye öyle hazırlıyorlardı. Biz bunu tersine çevirince artık üniversite ayağına geldi. Şimdi bakıyorsun Hakkari'de üniversite var, Ağrı'da, Şırnak'ta üniversite var. Üniversitenin olmadığı ilimiz yok. Bütün bunların yanında biz bir adım daha attık. Yurtlarımızın sayısını yoğun bir şekilde çoğalttık. 17 yıl önce 1 milyon 656 bin olan üniversite öğrenci sayımız bugün 8 milyon 31 bine ulaştı. Şimdi bizim sizden ne beklediğimizden öte biz diyoruz ki okuyun. Düşün, uygula, neticelendir, ondan sonra da siz bizden ne istiyorsanız isteyin. Çünkü biz şu anda bu konuda sizin önünüzü açma konumundayız, bu görevi biz yapacağız" dedi. Erdoğan, gençlerin burs istediklerini hatırlatarak, bursun yanı sıra kredi de alabileceklerini ve krediyi geri ödeme konusunda çeşitli avantajlar olduğunu kaydetti.



(Yağmur Yıldız - Derya Yetim - İlker Turak - Seda Kahramantürk/İHA)

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