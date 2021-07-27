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Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi - Son Dakika

Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi

27.07.2021 09:51

Yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, "Erdoğan'ın yasağının kaldırılması karşısında Baykal'a cumhurbaşkanlığı teklif edildi" iddiasını yalanladı.

Eski CHP milletvekili ve sanatçı Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'la ilgili "Pazarlık yaparak Erdoğan'ın milletvekili olmasına izin verdi" şeklindeki iddiası gündeme bomba gibi düştü.

BAYKAL KIZDI: NE MÜNASEBET

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Deniz Baykal, sessizliğini Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye bozdu. 22 Şubat 2003 tarihinde gerçekleşen görüşme teklifinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiğini ifade eden Baykal, Selvi'nin "Size cumhurbaşkanlığı sözü verildi mi?" sorusuna "Ne münasebet" diyerek tepki gösterdi.

"BULUŞTUĞUMUZDA KRİTİK AŞAMALAR TAMAMLANMIŞTI"

Baykal, açıklamasının devamında "Aralık ayında o konuda en kritik aşamalar tamamlanmış, anayasa değişlikleri gerçekleştirilmiş, oylamalar yapılmış, biz şubatın sonunda buluştuk. Erdoğan'ın talebiyle. Ben orada neyin pazarlığını yapacağım?" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'LA NEYİ GÖRÜŞTÜLER?

Baykal, o görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuştukları şeklindeki bir soruya ise "1 Mart tezkeresini görüştük. Erdoğan, ne diyorsunuz, ne yapacağız, dedi. Ben Silahlı Kuvvetlerimizin bizimle hiçbir düşmanlık içinde olmayan bir komşu ülkede ne işi var, ayrıca anayasamıza da aykırı, hem hiçbir siyasi yararımız da yok diye düşünüyordum. O nedenle kesinlikle karşıydım. Ayrıca Türkiye'nin en hassas coğrafyasına Amerika asker yerleştirecek, limanlara vesaire ve bu kabul edilebilir mi? Bunu Tayyip Bey'e anlattım" yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Bomba, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi - Son Dakika


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