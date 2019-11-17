Son Dakika Haberleri: Pazarspor: 2-3
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Pazarspor: 2-3

6 saat önce

STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Sercan Yılmaz (x), Önder Çalış (x), Deniz Demirel (x)SOMASPOR: Ömer (x) - Üzeyir (xx), Muhsin (xx), Burak (xx) (Dk. 74 Melih x) Onur (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Oğuzhan x), Ali (xx), Yusuf Can (xx), Muammer (xxx), Mert (xx) (Dk.

Pazarspor: 2-3, System.String[]

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (x), Önder Çalış (x),  Deniz Demirel (x)

SOMASPOR: Ömer (x) - Üzeyir (xx), Muhsin (xx), Burak (xx) (Dk. 74 Melih x) Onur (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Oğuzhan x), Ali (xx), Yusuf Can (xx), Muammer (xxx), Mert (xx) (Dk. 74 Bedirhan x), Mehmet (xx)

PAZARSPOR: Ebubekir (xxx) - Şeyhmus (xx), Oğuzhan (xxxx) (Dk. 90 İbrahim), Fahri (xx) (Dk. 73 Mehmet x), Fatih (xxx), Muhammet (xxx), Onur (xx) (Dk. 74 Hüseyin x), Volkan (xx), Mithat (xxxx), Mücahit (xx), Aykut (xx)

GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 45 Oğuzhan, Dk. 90+4 Mithat (Pazarspor), Dk. 58 Onur, Dk. 90+6 Muhsin (Somaspor)

SARI KARTLAR: Onur, Muhsin, Ali, Mert (Somaspor), Mithat, Oğuzhan, Ebubekir, Fatih (Pazarspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Somaspor, evinde Pazarspor'a 3-2 yenildi. Ev sahibi ekip üst üste 3 maç kazandıktan sonra sahadan eli boş ayrılarak 25 puanda kaldı ve 4'üncü sıraya geriledi. Pazarspor ise 19 puana ulaşarak Play-Off hattına girdi. Konuk ekibin gollerini 6'ncı dakikada ve 45'inci dakikada Oğuzhan, 90+4'üncü dakikada Mithat kaydetti. Somaspor'un gollerini 58'inci dakikada Onur, 90+6'ncı dakikada Muhsin attı.


- Soma
Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:16 Kaynak: DHA
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