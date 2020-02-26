Pazarspor teknik direktör Kar ile yollarını ayırdı

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor'da, teknik direktör Kadir Kar ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı görüşme ve değerlendirme sonucunda, Pazarspor'un baki olan kurumsal yapısı gereği teknik direktör Kadir Kar ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

Teknik direktör Kar ise görevini hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pazarspor'un değerleri ile benim oluşturduğum kadroyla ilgili sıkıntı olduğunu lanse ettiler. Ben kendi doğrularımdan vazgeçmedim ve kulüp de kendi doğrularından vazgeçmedi. İki taraf için de düzgün bir ayrılık oldu. Bu süreçte yönetiminden çalışanlarına kadar herkese teşekkür ederim. Pazarspor'a da başarılar dilerim."