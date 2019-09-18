Son Dakika Haberleri: Pazartesi film gösterimleri sonbaharda devam ediyor
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Pazartesi film gösterimleri sonbaharda devam ediyor

1 saat önce

Pazartesi Filmleri sonbahara güncel ve hepimiz için büyük önem taşıyan bir konuyla giriyor: Doğayı ve çevreyi insan eliyle gerçekleşen yıkımdan nasıl koruyabilir ve kurtarabiliriz?

Pazartesi film gösterimleri sonbaharda devam ediyor, System.String[]

Filmler bize dünyanın içinde bulunduğu durumla ilgili farklı bakış açıları sunuyor: Geçmişte doğaya ne zararlar verildi? Biz insanlar (bizim yaptıklarımız sonucunda) çevrede gerçekleşen değişiklikler karşısında nasıl tepkiler veriyoruz? Birlikte neler yapabiliriz, neler yapmalıyız?

Programda yer alan filmler Werner Herzog'un bir belgeseli ve bir sinema filminden Doris Dörrie'nin bir sinema filmine ve yönetmen Ethem Özgüven'in -ardından kendisiyle bir söyleşinin de yapılacağı-güncel bir belgeseline kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor.

Programın 30 Eylül'deki açılışıİstanbul Almanya Başkonsoluğu'nun yürüttüğü"EU Climate Diplomacy Weeks" sırasında ve bu yıl işbirliği yaptığımız 6. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nin (9 - 13 Ekim) hemen öncesinde gerçekleşiyor.

Werner Herzog, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:34 Kaynak: Bültenler
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