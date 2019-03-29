Pazartesi Günü Okullara 'Seçim' Tatili
1 saat önce
MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafıdan 81 valiliğe gönderilen yazıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm eğitim kurumlarının 1 Nisan'da tatil edildiği duyuruldu.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafıdan 81 valiliğe gönderilen yazıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm eğitim kurumlarının 1 Nisan
'da tatil edildiği duyuruldu.
Bakan Ziya Selçuk
imzasıyla 81 valiliğe gönderilen yazıda; eğitim kurumlarının pazar günü yapılacak yerel seçimler için hazırlandığı bildirildi. Seçimlerin özelliği nedeniyle oy sayım işleminin akşam geç saatlerde bittiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edilmiştir." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:17 Kaynak: DHA
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