Son Dakika Haberleri: Pazartesi Günü Okullara 'Seçim' Tatili

Pazartesi Günü Okullara 'Seçim' Tatili

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafıdan 81 valiliğe gönderilen yazıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm eğitim kurumlarının 1 Nisan'da tatil edildiği duyuruldu.

Pazartesi Günü Okullara 'Seçim' Tatili, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafıdan 81 valiliğe gönderilen yazıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm eğitim kurumlarının 1 Nisan'da tatil edildiği duyuruldu.

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla 81 valiliğe gönderilen yazıda; eğitim kurumlarının pazar günü yapılacak yerel seçimler için hazırlandığı bildirildi. Seçimlerin özelliği nedeniyle oy sayım işleminin akşam geç saatlerde bittiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edilmiştir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 14:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pazartesi Günü Okullara 'Seçim' Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]