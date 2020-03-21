Pazartesi gününden itibaren Almanya'nın tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazartesi gününden itibaren Almanya'nın tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanabilir - Son Dakika

Pazartesi gününden itibaren Almanya'nın tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanabilir

6 saat önce

Almanya'nın Bavyera eyaletinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından Almanya'nın genelinde korona virüse karşı alınan önlemlerin artırılması kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren Almanya'nın tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanabilir, System.String[]

Almanya'nın Bavyera eyaletinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından Almanya'nın genelinde korona virüse karşı alınan önlemlerin artırılması kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi bekleniyor. Bavyera eyaletinin kuzeyindeki Würzburg şehrinde yaşlı bakım evinde Korona virüs nedeniyle 9 yaşlı hayatını kaybetti.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Almanya'da salgının yayılma hızının yavaşlatılabilmesi için alınan tedbirin giderek artması dikkat çekti. Bavyera eyaletinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından Almanya'ya genelinde Pazartesi'den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği belirtiliyor. Bazı istisnalar haricinde sokağa çıkma yasağının Almanya'nın tamamına yayılıp yayılmayacağı pazar günü belli olacak. Alman medyasına göre pazar günü yapılacak toplantının ardından pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağının Almanya'nın tamamına yayılması öngörülüyor. İşe gitme mecburiyeti olanlar ya da çok acil olan ihtiyaçlarını temin etmek isteyenler, ancak bunu ispatlayabilirse sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Sebepsiz yere sokağa çıkanları ise 25 bin avroyu bulabilecek ağır paza cezaları bekliyor. Sokağa çıkma yasağının en az iki hafta sürmesi bekleniyor. Bavyera eyaletinde şu ana kadar halkın sokağa çıkma kısıtlamalarına gerektiği gibi riayet ettiği gözleniyor.


Korona virüs, Würzburg'daki bir bakımevinde 9 yaşlının ölümüne sebep oldu


Öte yandan, Almanya'daki en üzücü Korona virüs kaynaklı ölüm haberi de cuma günü yine Bavyera eyaletinin kuzeyindeki Würzburg şehrinden geldi. İlk ölüm vakasının gerçekleşmesinden sonra vazifeli sağlık personeli haricinde giriş çıkışların 12 Mart'tan itibaren kesinlikle yasaklandığı bakımevinde 9 yaşlı, korona virüs sebebiyle hayatını kaybederken 10 yaşlıda da Korona virüs tespit edildi. Ölüm sayısının artmasından endişe edilen bakımevinde ikamet eden 160 yaşlının odalarından çıkmalarına da müsaade edilmiyor. Yaşlıların odasına sadece özel koruyucu elbiseli ve özel maskeli sağlık personeli girebiliyor. Bütün bu tedbirlere rağmen yaşlıların bakımını üstlenen sağlık görevlilerinden 23'ü de yapılan testler neticesinde pozitif çıktı ve onlar da kendi evlerinde karantina altına alındı. Virüsün yayılmasına mani olunamayan bakımevinin teknik sebeplerden ötürü boşaltılmasının şimdilik gündemde olmadığı açıklandı.


Almanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 68'e vaka sayısı ise 19 bin 848'e yükseldi. - BERLİN

Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:35 Kaynak: İHA

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