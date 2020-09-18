Pazartesi pazarında çalışmalar son aşamaya geliyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, yıllardır çözülemeyen bir sorunu daha ortadan kaldırmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yavuz Mahallesi'nde pazartesi ve perşembe günleri kurulan kentin en büyük semt pazarının bulunduğu alanda inşa edilen modern kapalı semt pazarı hızla yükseliyor.

Tamamlandığında çocuk parkı ve dinlenme alanlarını da kapsayan 3 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak semt pazarı ile Tekirdağ merkez ile Süleymanpaşa'nın yıllardır kanayan bir yarası daha tarihe karışmış olacak. Ayrıca Yavuz Mahallesi Ruşen Güneş Caddesi üzerindeki kapalı semt pazarı faaliyete geçtiğinde pazarların kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek.

"Kısa sürede faaliyete geçireceğiz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Yüksel, kapalı pazar yerinin havalar soğumaya başlamadan tamamlanarak hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların kış aylarında sorunsuz bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayacaklarını ifade etti. Başkan Yüksel, "Perşembe pazarı, yıllardır ihmal edilmiş, perişan bir halde duran ve bu kente hiç yakışmayan görüntüsüyle bizi rahatsız eden bir alandı. Bu alan, bizim hayata geçireceğimiz semt pazarlarının ilki olacak. Kısa sürede burayı tamamlayıp diğer merkez mahallelerimizdeki projelere başlayacağız. Allah'ın izniyle 1 yıl içinde 6 semt pazarımızı vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın hizmetine sunmuş olacağız. Semt pazarlarımız tamamlandığında şehrimizin çok önemli bir ihtiyacını daha yerine getireceğiz. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ