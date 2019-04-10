Pazaryeri Avcılar Kulübü'nden Başkan Tekin'e Ziyaret
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Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:05 Kaynak: İHA
Pazaryeri Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Nuri Kahraman ve kulüp üyeleri, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, "İlçemiz de bütün sportif faaliyetlerde bulunan spor kulüplerimizin Pazaryeri Belediyesi olarak hep destekçisi olacağız. Avcılar kulübü ve yöneticilerin bu nazik ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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