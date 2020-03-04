Pazaryeri belediye başkanı: bilecik ismini taşıyan bir siha olsun istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri belediye başkanı: bilecik ismini taşıyan bir siha olsun istiyoruz - Son Dakika

Pazaryeri belediye başkanı: bilecik ismini taşıyan bir siha olsun istiyoruz

6 saat önce

Pazaryeri Belediye Başkanı: Bilecik ismini taşıyan bir SİHA olsun istiyoruzBİLECİK'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatanşlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını belirterek, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'mize destek amaçlı, bir nebze...

Pazaryeri Belediye Başkanı: Bilecik ismini taşıyan bir SİHA olsun istiyoruz

BİLECİK'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatanşlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını belirterek, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'mize destek amaçlı, bir nebze olsun katkı sağlamak için Pazaryeri'nden bir fitil ateşlemek istedik. Yeni üretilecek olan SİHA'lardan birine Bilecik adının verilmesini istiyoruz' dedi.

Pazaryeri ilçesinde, bağımsız belediye başkanı seçildikten sonra AK Parti'ye katılan Zekiye Tekin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını açıkladı. İlçedeki herkesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunmaya davet eden Tekin, 'Suriye'nin İdlib bölgesinde kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ve Mehmetçiğimizin yanındayız. Mehmetçiklerimizin şehit ve gazi olmasıyla Türk Milleti'nin yüreğine ateş düşmüştür ama milli gururumuz, silahlı insansız hava aracı SİHA şehitlerimizin intikamını misli ile almıştır. Ancak SİHA'larımızdan bir tanesinin vurulması sebebiyle, biz de Pazaryeri halkı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'mize destek amaçlı, bir nebze olsun katkı sağlamak için Pazaryeri'nden bir fitil ateşlemek istedik. Biz de bu sayede ordumuza destek olmak istiyoruz' dedi.

'BİLECİK ADINDA SİHA İSTİYORUZ'

Türk Milleti'nin her zaman ordusunun yanında olduğunu anlatan Zekiye Tekin, yeni üretilecek olan SİHA'lardan birine 'Bilecik' isminin verilmesini istediğini söyledi. Tekin, 'Bilecik isminde bir SİHA olsun istiyoruz. Bu konuda gerekli mercilere müracaatlarımızı başlattık. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve Mehmetçiğimize destek olalım. Her şehrin, her ilimizin adıyla bir SİHA olsun, ordumuzun yanındayız. Allah ordumuza, milletimize, devletimize zeval vermesin. Milletimizin başı sağolsun, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz' diye konuştu.

Tekin, ilçedeki herkesi orduya destek vermek amacıyla TSK Güçlendirme Vakfı hesaplarına bağışta bulunmaya davet ederek, açıklama kısmına 'Bilecik SİHA' yazdırmalarını istediğini de kaydetti.

Pazaryeri belediye başkanı: bilecik ismini taşıyan bir siha olsun istiyoruz

Pazaryeri, Bilecik, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:02 Kaynak: DHA
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