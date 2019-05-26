Son Dakika Haberleri: Pazaryeri Belediye Başkanı Pazar Esnafının Sorunlarını dinledi

Pazaryeri Belediye Başkanı Pazar Esnafının Sorunlarını dinledi

4 saat önce

Bilecik Pazaryeri Belediye Bakanı Zekiye Tekin ilçede kurulan Pazaryerinde Pazar esnafının sorunları dinledi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Pazar Esnafının Sorunlarını dinledi, System.String[]
Bilecik Pazaryeri Belediye Bakanı Zekiye Tekin ilçede kurulan Pazaryerinde Pazar esnafının sorunları dinledi.

Başkan Tekin Pazaryeri ilçesinde kurulan Pazaryerinde pazarcı esnafını ziyaret etti ve pazarcı esnafının sorunlarını dinledi esnafları tek tek dolaşan Başkan Tekin, "Pazarcı esnaflarımız ile onların sorunlarını dinledik, Pazaryeri Belediyesi olarak bizden isteklerini dile getiren esnaflarımızdan olumsuz bir şikayet gelmemesi bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:18 Kaynak: İHA
Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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