Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, AA'nın

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Tekin, "Haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", "Spor"da ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Seçkideki fotoğrafların son derece güzel olduğunu belirten Tekin, "Fotoğrafların hepsi çok anlamlı, değerli. Ben kadın gözüyle bakıp duygusal yaklaştım, insan odaklı bakarak ülkemizin değerlerini de düşünerek seçim yaptım." dedi.

Tekin, çalışmaları için tüm AA çalışanlarını kutlayarak tebriklerini iletti.

Anadolu Ajansı, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:35 Kaynak: AA
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