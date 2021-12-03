Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, makam koltuğunu engelli vatandaşa devretti - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentte engelli bireylerle bir araya geldi.

Tekin, programda, "Sadece bir gün değil her zaman beraberiz" diyerek makam koltuğunu zihinsel engelli Hatice San'a bıraktı.

Başkan Tekin, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak için makamını San'a devrettiğini belirterek, "Hatice kardeşimiz bugün Belediye Başkanı oldu. Kendisi ilçemizin sevilen simasıdır. Bugün koltuğumu ona bıraktım. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Sevgi varsa engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir." dedi.

Temsili olarak makam koltuğuna oturan Hatice San ise "Bugün belediye başkanı oldum, çok mutluyum. Belediye başkanıma teşekkür ediyorum." dedi.