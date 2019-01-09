Pazaryeri Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yılın ilk belediye meclis toplantısı yapıldı.
Bilecik
'in Pazaryeri
ilçesinde yılın ilk belediye meclis toplantısı yapıldı.
Pazaryeri Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
başkanlığında yapıldı. Toplantıda görüşülen maddelerin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Başkan Yalçın açıklamada bulundu. Yalçın, "2019 yılının ilk meclis toplantısını birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. Meclis başkanı olarak hemşehrilerimize müjdelerimiz var. Belediyemizde kiracı olan hemşehrilerimiz 2019 yılındaki kiralarını 2018 fiyatları ile ödeyecek, zam yok. Dahası da su tüketim faturalarına 2018 fiyatlarından yüzde 10 indirim uyguladık. Ayrıca ilçemize yapılması planlanan endüstri meslek lisesinin tüm planlarını bitirdik. Yeri eğitim alanı işleyerek Pazaryeri mülkiyetindeki tapuyu özel idaresine hibe ederek ihalenin önünü açtık. Beşikli Mahallesi'ndeki harmanlık olarak bilinen 26 dönümlük yerin tahsisini aldık. Mera vasfından çıkardık. Daha sağlıklı karar vermek için imar komisyonuna sevk ettik. Böylece 4 adet müjdeyi halkımızın takdirine sunduk. Bu kararların alınmasında birlik ve beraberlik içinde tam kadro katılarak oy birliğiyle kararlar alan belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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