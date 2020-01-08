Pazaryeri Belediye Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.



Pazaryeri Belediyesi'nde yapılan toplantıda, denetim komisyonu seçimi, 2020 yılında belediye meclis ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı çalıştırılması, tam zamanlı sözleşmeli veteriner ve tekniker çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü. Görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edilirken Başkan Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - BİLECİK