Son Dakika Haberleri: Pazaryeri Belediye Meclisi Toplandı

Pazaryeri Belediye Meclisi Toplandı

37 dakika önce

Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında toplandı.

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Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında toplandı.

Belediye binası toplantı salonundaki toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda; denetim raporu ile ilgili bilgi verilmesi, imar komisyon raporu, taşınmazın satılması, belediye şirketinin faaliyet alanının genişletilmesi konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi son kez toplandıklarını belirterek, "5 yıl boyunca ilçemize hizmet için tüm kararlarımızı oy birliği içinde aldık. Belediye Başkanı olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Birbirimize hakkımız geçtiyse haklarınızı helal edin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: AA

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