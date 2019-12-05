Pazaryeri Belediye Meclisi toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.



Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Meclis toplantısında 84 ada 1 parsel, 170 ada 1 parsel ile ilgili imar komisyonu raporu görüşüldü. Bu parsellerle ilgili kişilerin projelerinin görülmesi için tekrar komisyona oy birliği ile gönderildi. Ödenek aktarılması konusu da oy birliği ile kabul edildi.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Aralık ayı Meclis toplantısı sonrası yaptığı açıklamada,"2019 yılı son Meclis toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemiz adına birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam edeceğiz. Meclis üyelerimize teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK