Pazaryeri Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısının tek gündem maddesi Kosova, Mamuşa Belediyesi ile kardeş belediye olunması konusu görüşüldü. Oy birliği ile kabul edilen gündem maddesinden sonra Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve meclis üyeleri Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesindeki orman yangınlarını değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Başkan Tekin, "Pazaryeri Belediyemizin Ağustos ayı meclis toplantımızı meclis üyesi arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Aldığımız karar ilçemize hayırlı olsun. Meclis üyelerimiz ile birlikte Akdeniz Bölgemiz ve Ege Bölgemizdeki orman yangınları hakkında istişarelerde bulunduk. Pazaryeri Belediyesi olarak meclis üyelerimiz ile birlikte kararlarımız doğrultusunda yangın bölgelerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Dün Pazaryeri ilçemizden bir ekibimiz yangın bölgesine ulaşarak yangın söndürme çalışmalarına başladı. Bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınmasını diliyor, yangınlar nedeni ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"dedi. - BİLECİK