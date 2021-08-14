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Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti

14.08.2021 14:40
Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi araç filosuna katılan 9 yeni araç ile bünyesini genişletti.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi araç filosuna katılan 9 yeni araç ile bünyesini genişletti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe ve Pazaryeri Belediyesi'nin kendi bütçesinden aldığı araçlar ile Belediyenin araç filosunu genişlettiğini kaydetti. Pazaryeri Belediyesi araç parkında yapılan törende hibe alınan araçlar için dualar edildi, kurban kesildi. Törende Başkan Tekin, belediye bünyesine 3 hibe aracın daha geleceğini evrak aşamasında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Pazaryeri ilçesine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Pazaryeri Belediyesine hibe edilen araçlar hakkında bilgiler veren Başkan Tekin, "Sağlık Bakanlığından 2 araç, Bursa Büyükşehir Belediyesinden 1 araç, Çevre Şehircilik Bakanlığından 3 araç, Kestel Belediyesinden 2 araç ve Pazaryeri Belediyemiz bünyesinden alınan 1 aracımızı bu gün belediyemizin araç filosuna ekledik" dedi.

Araçların alınmasından emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Tekin, "Hibe araçlarımızı almamızda başta bakanlarımız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Erdemir, Milletvekilimiz Selim Yağcı, Cumhur İttifakı'nın İl Başkanları Serkan Yıldırım, Muhammed Fatih Yaşar, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, bizlere destek olan halkımız, teşkilatlarımız, muhtarlarımız, herkese teşekkür ederim. Kardeş belediyemiz Kestel Belediyesine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum bizden desteklerini esirgemiyorlar. Kardeş sayılarımız artıkça yatırımlarımızda artacak. İnşallah yeni hizmetler yapacağız, yeni açılışlar yeni kurdeleler kesmek için mücadelemiz yürüyerek değil koşarak devam ediyor" diye konuştu.

12 araç hibe alındığını ve bu araçlardan 9 tanesinin teslim aldıklarını dile getiren Başkan Tekin, diğer 3 aracın evrak işlemlerinin devam ettiğini söyleyerek inşallah diğer araçlarımıza da hep birlikte kurban kesmek nasip olur ifadelerinde bulundu. Pazaryeri ilçesinde bir yılda 4 bakan ağırladığını ifade eden Başkan Tekin, "Her bakanımız bizim için yatırım demekti. Her bakanımız ilçemize geldiklerinde yatırım sözü bırakarak gittiler. Tabi bunun takip edilmesi gerekiyor. Biz de takipçisiyiz, Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Başkanımız Serkan Yıldırım, İlçe Başkanımız İsmail Soydan, ve teşkilatımız ile birlikte koşarak kol kola girdik. Zaman zaman Ankara'ya gidiyoruz zaman zaman farklı yerlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse yeni hizmetler yapmak üzere var gücümüz ile çalışacağız. Pazaryeri halkına hayırlı uğurlu olsun. Pazaryerine şöyle bir söz vermiştim kadınlara öncelikle "Pazaryerini girişinden çıkışına kadar çiçek gibi yapacağım demiştim, Pazaryeri'nin girişinden çıkışına kadar bu araçlarla birlikte Allah nasip ederse çiçek gibi yapacağız" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti
Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti
Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti
Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti
Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti
Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti

Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika


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