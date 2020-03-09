Pazaryeri Belediyesi bahar temizliğine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pazaryeri Belediyesi bahar temizliğine başladı - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesi bahar temizliğine başladı

6 saat önce

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce "bahar mevsimi temizlik çalışmaları" başlatıldı.

Pazaryeri Belediyesi bahar temizliğine başladı, System.String[]

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce "bahar mevsimi temizlik çalışmaları" başlatıldı.


Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çevre temizlik çalışmalarına ilk olarak İlçe Şehitliğinden başladı. Hava şartları dolayısı ile deforme olan temsili mezar taşlarının ve ağaçların budama, bakım ve onarım işleri tamamlandı. Caddelerde yol yıkama çalışmaları devam ederken, çevre temizlik ekipleri de ara sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Belediye ekiplerimiz ile birlikte ilçemizde bahar temizliği çalışmalarımızı başlattık. İlçe Şehitliğimizdeki bakım ve onarım çalışmalarımızın ardından, Bahattin Şeker ve Bursa caddelerinde yol yıkama çalışmalarımız ve ara sokaklarda çevre temizlik çalışmalarımız devam etmektedir. Çevre temizlik çalışmalarımızı yıl boyunca sürdüreceğiz. Özveri ile çalışan belediye personelime çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her şey güzel bir Pazaryeri için" dedi. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Pazaryeri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
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