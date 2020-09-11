Pazaryeri Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.
Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyelerince, 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda, Üsküdar Belediyesi ile kardeş belediye olunması konusu oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı sonunda Başkan Tekin, hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptıkları görüşme hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:45 - Kaynak: AA
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