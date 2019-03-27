Son Dakika Haberleri: Pazaryeri Belediyesi Futbol Okulu'nda Sürpriz Doğum Günü

Pazaryeri Belediyesi Futbol Okulu'nda Sürpriz Doğum Günü

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi bünyesindeki Futbol Okulu'nda bir öğrenciye sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi Futbol Okulu'nda Sürpriz Doğum Günü, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi bünyesindeki Futbol Okulu'nda bir öğrenciye sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi Futbol Okulu Teknik Direktörü İsmail Öztürk, yaptığı açıklamada Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ın 2014 senesinde açtığı okulun meyvelerini vermeye başladığını ifade etti. Direktör Öztürk, "Çocuklarımızı sporu sevdirmek amaçlı açılan futbol okulunda yetişen futbolcular bugün Pazaryerisporda forması giyiyor ve şuan okulumuzda 56 öğrencimiz var. İnşallah bu sayı daha da artacak. Belediye Başkanımız Muzaffer Yalçın'a bizlere verdiği destek için teşekkür ediyorum. 7 yaşında olan minik sporcumuz Ali Ege'nin doğum günü. Pazaryerispor olarak kendisine sürpriz bir doğum günü hazırladık. Kendisinde yeni yaşında sağlık mutluluk ve huzur diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Bilecik, Pazaryeri, Futbol, Yaşam
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