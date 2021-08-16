Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri Köyceğiz'den döndü - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayıp kontrol altına alınan orman yangınına söndürme çalışmalarına destek için gönderilen ekip Pazaryeri ilçesine döndü.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gönderilen ekip hakkında konuştu. Tekin, "Belediyemiz itfaiye ekipleri, Muğla/Köyceğiz'de meydana gelen yangınların kontrol altına alınması ile birlikte görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirerek ilçemize dönüş sağlamışlardır. Felaket ve afet zamanlarında bir kez daha tek vücut olarak hareket eden ülkemizin biran önce bu belayı da geride bırakmasını temenni ederken, çalışmalarda yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK