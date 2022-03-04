Pazaryeri Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pazaryeri Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

04.03.2022 16:18
Pazaryeri Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediye toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Plan Bütçe Komisyon raporları, imar komisyon raporları, kanal kazıcı ve yükleyici kepçe fiyat tarifesi, önergeler görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Başkan Tekin, toplantı sonunda meclis üyelerine aldıkları karar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan Halk Toplantısı Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan Halk Toplantısı 210 sporcu mücadele edecek 210 sporcu mücadele edecek

Zekiye Tekin, Bilecik, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazaryeri Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Putin'in halka açık infazlar düzenleyecek! Avrupalı istihbaratçıların bu iddiası kan dondurdu
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:24:46. #1.11#
SON DAKİKA: Pazaryeri Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement