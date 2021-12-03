Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Başkan Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda, Çarşı Mahallesi 98 ada 7 parselin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri, Dereboğaz mahallesi 257 ada 37 nolu parselin satışı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

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